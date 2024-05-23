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Teoman söyledi: Benim annem cumartesi

Şarkıcı Teoman, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda tuttuğu nöbetin 1000’inci haftası için ‘Benim annem cumartesi’ şarkısını söyledi.

Fotoğraf: Sosyal medya


Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda bir araya geliyor. Bu hafta meydanda buluşmaların 1000’incisi gerçekleşecek.

Söz ve müzikleri Bandista’ya ait şarkıdaysa şu sözler yer alıyor:

Benim annem pazarları
Uyandırmaz yavrusunu
Benim annem pazartesi
Demlikte bir çay tanesi

Benim annem salı günü ya
Hüzün ya düğün tülü
Benim annem bir çarşamba
Görmesen de sen aldanma

Benim annem perşembeyi
İyi bilir işkenceyi
Benim annem cumaları
Gezer bütün kuytuları

Benim annem cumartesi
Her bir dilde çıkar sesi
Benim annem cumartesi
Elinde solmuş bir resim

Benim annem cumartesi
Hesap soracak öfkesi
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi

Kör kuyularda bul beni
Bul beni bir sahilde çıplak
Bir işkence gemisinde elektrikle ayık
Bir kışlada kayıp
Anne, bir sokak başında
İsimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında
‘Kaybedenler kaybetti’ yazan mezar taşının altında bul beni

Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında
Plaza del Mayor’da
Anne bul beni Galatasaray Meydanı’nda
Bul beni Ramallahlı annelerin
Gazzeli annelerin
Anne bul beni Varşova gettosunda
Anne bul beni Nico’nun Bart’ın İtalyan annelerinin gözlerinde
Anne, bul beni
Bul beni

Anne bul beni bir sokakta
Akranlarım bağırırken hala
Anne bul beni, bul beni bir sabah
Bir sabah bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni
O sabahı kuran kadının sözlerinde
Anne bul beni Ahmet Kaya’nın gözlerinde
Anne bul beni

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