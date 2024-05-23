Teoman: Cumartesi Anneleri’ni reddetseydim vicdan azabıyla yaşardım

‘Benim Annem Cumartesi’ şarkısını seslendiren Şarkıcı Teoman, Cumartesi Anneleri’nden gelen teklifi reddetmeyi bir an bile düşünmediğini vurguladı.

Teoman. (Youtube)

Yakınlarını faili meçhul cinayetlerde kaybeden Cumartesi Anneleri, İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 27 Mayıs 1995’te başlattıkları eylemleri sürdürüyor.

Eylen 1000’inci haftasına giriyor.

Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı ‘Benim Annem Cumartesi’ şarkısını yeniden yorumlayan Teoman, konuya dair İlke TV’ye konuştu:

“Bilirsiniz, siyasete uzak biriyim, sevmediğim bir alandır. Ben kendimi, siyasetler üzeri olarak tanımlarım, vicdanın yanındayımdır, siyasi partilerin değil.

Bu şarkıyı seslendirme önerisi bana Cumartesi Anneleri tarafından geldi. Gelebilecek negatif tepkileri sezdim ama bu teklifi reddetmeyi bir an bile düşünmedim. Düşünmedim, çünkü kendimi tanırım. Reddetseydim, hayatım boyunca sürecek bir vicdan azabıyla yaşamak zorunda kalırdım.

Kendimi bildim bileli Türkiye’de her kesimin çektiği acıların farkındayım. Her kesimi anlamaya çalıştım hayatım boyunca. Kimseyi düşman olarak görmedim, görmeyeceğim.

Bana göre gencecik olan insanların yaşadığı Türkiye’de, yaşım gereği, Teoman abiyim ben artık. Ve abiliğimin gereğini yapıyor, sözlerimle, hareketlerimle, tüm Türkiye’ye toplumsal barışı ve vicdanı, alınması gereken yol olarak göstermeye çalışıyorum.”