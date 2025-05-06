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Yaramazlara biraz batar!

Tengioğlu, 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' demiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Ocak 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) giderek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. (İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’na suikast yapılacak” dediğini duyurdu.

Selçuk Tengioğlu. Fotoğraf: AA

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.


66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu bugün tutuklandı.

Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, birini yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer çocuğu ise balkondan atlayarak canını kurtarmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Tengioğlu’nun İmamoğlu’na suikast iddiasını bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu adamı birileri böyle kullanıyor” dedi.

CHP liderinin açıklaması şöyle:

* Bilgi vereyim; arkadaşlar detaylarını paylaşsınlar. Bu yılın ocak ayında dünkü bebek, evlat katili saldırgan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gelir; benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlar şimdi tutuklamaya sevk etmişler. Işık hızıyla da tutuklamışlar. Bu soru sorulmadıysa bir geri çağırsınlar. İBB’ye gelmiş. ‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak. İhbar etmeye geldim’ demiş.

* Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki kişi, iki polise vermişler. ‘Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor’ diye. Kapıyı çalacak. ‘Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden üç, dört yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun’ diyecek. Savcı bey bir baktın mı o koğuşa ya, o koğuş arkadaşları nerede?

* İmamoğlu’na suikast yapacak diyen adam dün herkesin gözü önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri böyle kullanıyor. Sen niye jammer açtın? Vallahi biz bu ülkede yarattığınız korku imparatorluğu yüzünden, bütün telefonlar dinleniyor diye bütün kayıtlar gazetecilerle Ekrem Bey’in yaptığı normal görüşmeleri alıp otelden sevk eden siz değil misiniz basına?

* Sen her türlü bürokratla, bilim insanıyla, iş insanıyla görüşeceksin. Rekabet ettiğin kişi görüşürse onların hepsine çökeceksin.

‘Cesaretin varsa doldur da yolla’

CHP lideri ayrıca şunları dedi: “Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı’ndayız, cumartesi Van’dayız, 19 Mayıs’ta İzmir’deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!”

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