Memur ve emekli maaşına enflasyon ayarı yüzde 40’a yaklaşacak

Temmuzda memur ve emekliye yapılacak zammın yüzde 40’a yaklaşacağı hesaplandı.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı altı aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında ”Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak” demişti.

Yıllık enflasyon mayısta 73,5 olmuştu. Beş aylık enflasyonsa yüzde 35,64’e ulaştı. Yani şimdiden memur ve emekliler için yüzde 30,64’lük enflasyon farklı oluşmuş durumda. Bu oranın üstüne de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam da ekleniyor. Yani şimdiden yüzde 37’lik zam kesinleşti. Ancak kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyonla netleşecek.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, enflasyon farkına ilişkin hesaplamalarını şöyle paylaştı: ”Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8 bin 848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5 bin 900 liraya çıkacak. Yine beş aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29 bin 358 liraya, şube müdürünün maaşı 15 bin 399 liraya, öğretmenin maaşı 11 bin 930 liraya, polis memurunun maaşı 13 bin 359 liraya, hemşirenin maaşı 11 bin 494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14 bin 887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18 bin 322 liraya çıkacak. Derecesi 9/1 olan memur ise 9 bin lira maaş alacak.

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki altı aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı beş aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35,64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4 bin 110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3 bin 400 liraya çıkacak. 2022’nin 3 temmuzunda açıklanacak altı aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.”