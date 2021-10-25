Temizlenen Kurbağalıdere’de su samuru görüldü

Yaydığı kötü koku ve sağlıksız ortam nedeniyle yıllarca Kadıköylüleri isyan ettiren Kurbağalıdere’nin temizlenmesiyle bölgede canlı yaşamı da artmaya başladı. Son olarak, dereden çıkan bir su samuru çevredekilerce videoya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık dokuz yıl önce ihaleye verilmesine rağmen, Kurbağalıdere uzun yıllar ıslah edilememişti. İBB’de 2019’daki yönetim değişikliğinden sonra uygulamaya konan ilk projelerden biri bu olmuş, dere iki etaplı bir çalışmayla temizlenmişti.

Geçen günlerde akşam saatlerinde bir su samuru kayalıklardan çıkarak yaya yolunun karşısına geçti. Bu sırada bir kedi, su samurunu takip etti. Su samuru bir süre sonra tekrar suya girerek, gözden kayboldu. Su samurunu görenler, o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Köpeğini dolaştırırken su samurunu gören Nevin Cengiz, şöyle konuştu: “Su samurunu gördüm ancak ne olduğunu anlamadım. Bir anda geçti, geçince ‘Ne büyük bir kedi’ dedim. ‘Nasıl bir şey bu’ demeye kalmadan kayalıkların arasından kayboldu. Bekledik bir süre çıkmadı, ama gördüm. Doğa olayı diyoruz. Hiç ihtimal vermedim. Çünkü burada yunusları çok görüyoruz. Güzel bir şey. Keşke yakalayabilseydim, fotoğraflayabilseydim. İlginçti, güzeldi.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri Twitter’da paylaşarak şunları kaydetti: “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık.”