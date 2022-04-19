Temel Yılmaz: Vaka sayılarında bir tuhaflık var

Benim takıldığım konu Sayın Bakan’ın çalışma ekibi tarafından kendisine sunulan günlük pandemi vaka sayıları.

Dört gün önce bu sayı 5609 idi. Üç gün önceki vaka sayısı 4086’a düştü. Önceki günkü vaka sayısı 3268 olarak bildirildi. İlk bakışta da ülke açısından sevindirici bir sonuç gibi görünüyor ama işte bir tuhaflık var.

Daha yeni, 4 Nisan’da Sayın Bakan’ın twitter sayfasında yayınlanan 19-25 Mart tablosunda bırakın Türkiye’yi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vaka sayısını hesaplayınca 25 bin civarı çıkıyor. Bu üç şehrin nüfusu Türkiye’nin dörtte biri. Diğer bölgeleri saymıyorum, ama toplamda 90 bini aşıyor. Durum böyleyken bu sayı nasıl oldu da birkaç haftada tüm ülkede 3268’e indi.

Bu sayıyı 81 ile bölersek, yani şehir başına hesaplarsak 40 hasta düşüyor.

Temel Yılmaz’ın yazısı