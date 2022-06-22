Temel Yılmaz: Türkiye’de tıbbın en yeteneklileri saç ekim, güzellik ya da estetik uzmanı olacak

Tıp tarihinde hiçbir zaman en düşük puanlıların (muhtemelen kendi isteği ile değil mecburiyetten) genel cerrahi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisine, pediatriye, dahiliyeye girmek zorunda kaldıkları bir dönem olmamıştı.

Beş yıl sonra Türkiye’de tıbbın en yeteneklileri saç ekim, güzellik ya da estetik uzmanı olacak.

Sonuçta tıptaki en yetenekli hekimlerimizin ya Avrupa ülkelerine gittiği ya da Avrupa, Ortadoğu ülkelerinden saç ekimi, estetik ameliyat, güzellik operasyonu için sağlık turizmi adına gelecek yabancı hastalara tahsis ettiğimiz yeni bir sağlık düzenine gidiyoruz.

Sizin, bizim, yaşlılarımızın ya da çocuklarımızın sağlığı için beş yıl sonra gelecek tehlikenin farkında mısınız?

Temel Yılmaz’ın yazısı