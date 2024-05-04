Teleferik faciasında bilirkişi raporu: İhmaller kazaya davetiye çıkarmış

Antalya’da meydana gelen teleferik faciasına ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Kazaya neden olan direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı, direğin birleşim yerindeki cıvataların da sıkı olmadığı tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve yedi kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu savcılığa gönderildi.

TRT Haber’in ulaştığı rapora göre yıllık periyodik bakımları yapan Anadolu Teleferik A.Ş’nin Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu’na akredite kuruluşların yayımlandığı sayfada bulunmadığı tespit edildi.

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı.

Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

İşlemler kağıt üzerinde kalmış

Kazaya neden olan 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANET A.Ş’deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı kaydedildi.