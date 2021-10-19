Tekvando kursunda yediği tekme hayatını kurtardı

Tekvando kursunda karnına isabet eden tekmeyle yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Kaya’nın, tespit edilen kötü huylu tümör nedeniyle karaciğerinin üçte biri alındı. Prof. Dr. Okur, “Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik” dedi.

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Kaya, Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Kaya’ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi. Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya’nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Mehmet Hanifi Okur, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu söyledi. AA’nın haberine göre “Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti” diyen Okur, kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldıklarını, onların da tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadığını dile getirdi.

‘Tümör patlamasına bağlı kanamayı ilk defa gördük’

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, şöyle konuştu: “Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık.”

‘Tekme yemeseydi o tümörü tespit edemeyecektik’

Okur, ameliyatın altı saat sürdüğünü belirterek hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı. Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, şunları söyledi: “Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibariyle hayırlı bir şey olmuş.”