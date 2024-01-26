Teksas krizi büyüyor: 25 eyaletten Biden’a karşı ortak bildiri

ABD’de 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi paylaştıkları ortak bildiride Başkan Joe Biden’ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını savundu.

Joe Biden. (Reuters)

Teksas’ın Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott ile federal hükümet arasında göçmenler konusunda başlayan gerilim tırmanıyor.

Eyalet valileri, paylaştıkları bildiride Biden ile Teksas eyaleti arasındaki sınır güvenliği tartışmasında Teksas’a destek verdi.

TRT’nin New York Post’tan aktardığına göre 25 eyalet de Anayasa Mahkemesi’nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride “Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda vali arkadaşımız Greg Abbott ve Teksas eyaletiyle dayanışma içindeyiz” dendi.

Ne olmuştu?

Teksas Valisi Abbott üç yılda 6 milyondan fazla yasa dışı göçmenin ülkenin güney sınırında eyalete girmesinden Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.

Anayasa Mahkemesi de Biden yönetiminin başvurusu üzerine Meksika sınırına Abbott tarafından göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı. Abbott, yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceklerini söylemişti.

Adalet Bakanlığı da eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Teksas’ı dava etmekle tehdit etmişti.