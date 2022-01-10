Tekmeci müşavir Yusuf Yerkel’e ballı atama

Soma faciası sonrasında bir madenciyi tekmeleyen ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın özel lalem müdür yardımcısı olan Yusuf Yerkel’e yeni atandığı ticari ataşelik görevinde ayda 6 bin avro (yaklaşık 93 bin TL) maaş verilecek.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü madende 301 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Erdoğan, ilçeyi ziyaret etmiş ve protestolarla karşılanmıştı. Ziyaret sırasında Erdoğan’ın özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel, polislerin arasındaki bir madenciyi tekmelerken görüntülenmişti. Yedi gün ‘iş göremez’ raporu olan Yerkel, hafızalara kazınan bu ‘tekme’ sonrası seneler sonrası özür dilemişti.

Ekonomi eğitimi bulunmayan Yerkel, şimdi de Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticaret ataşesi olarak atanmasıyla gündemde.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre üç ya da dört sene boyunca aylık 6 bin avro alacak Yerkel’in kiradan, sağlığa bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak. Çocuklarına eğitim ve özel okul desteği yapılacak olan Yerkel, Türkiye’ye dönerken ‘naklihane’ hakkında yararlanabilecek. Bu durum Yerkel’in Türkiye’ye istediği eşyayı ve vergisiz olarak sıfır model araçları Türkiye’ye götürebileceği anlamına geliyor.

Yerkel’e ayrıca emekliliğinde de daha fazla aylık bağlanarak ‘tekmesi’nin hakkı verilecek.