Tekirdağ’daki iki santral ve arazileri satılacak, deniz alanları devredilecek

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ doğalgaz kombine çevrim A ve B santralleri ve santrallere ait arazilerle devletin tasarrufundaki bulunan deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı cumhurbaşkanı kararına göre, her iki santral ve santrallere ait taşınmazlar varlık satış yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kara ve deniz alanlarıysa işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İlanlara göre, Tekirdağ doğalgaz kombine çevrim A santraline ait Marmara Ereğlisi’nde toplam 21 arazi ve koordinatları belirli 15 deniz alanı, Tekirdağ doğalgaz kombine çevrim B santraline ait beş arazi ve koordinatları belirli 24 deniz alanı bulunuyor. Her iki özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.