Tekirdağ kırmızıya büründü

Tekirdağ’da tarlalar, görenleri büyüleyen gelincik çiçekleriyle kırmızıya büründü. Çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini topladı.

Fotoğraflar: AA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaları dolduran gelincikler, fotoğraf karelerini süsleyecek görüntülerin oluşmasını sağladı.

AA’dan Murat Karaduman’ın haberine göre gelincikler, doğanın uyanışını simgeliyor. Kıpkırmızı renkleriyle tarlalara yaşam veren çiçekler, fotoğrafseverleri Tekirdağ’a çekiyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, Tekirdağ’ın her zaman doğal güzellikleriyle insanları büyülediğini söyledi.

Çelik, “Fırsat buldukça kendimizi doğaya atıyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Doğa o kadar güzel ki kendimizden ayrı bir şey katmaya gerek kalmıyor, güzel kareler yakalıyoruz.” dedi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu’na göre de baharın gelişiyle birlikte Tekirdağ’ın tarlalarında renk cümbüşü yaşandı.

Hacıoğlu, Tekirdağ’da her mevsimin ayrı güzellikleri olduğunu aktardı. Kanolalarla sarıya boyanan tarlaların şimdi de kırmızı rengte büründüğünü söyledi. Renk cümbüşünün halkın ilgisini çektiğini açıkladı.