Tek taş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu

Sevgilisinin yüzüğü küçük bulup evlenme teklifini reddettiği Onur A., canına kıymak istedi. Polisin intihardan vazgeçirdiği Onur A., sevgilisinden şikayetçi oldu.

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Sarıyer’deki bir kafede meydana gelen olayda 32 yaşındaki Onur A., iki yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı İrina D.’ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.

İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife “Evet” cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tek taş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, “Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum” diyerek Onur A.’ya tepki gösterdi.

Sabah gazetesinin haberine göre mekandan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip intihar etmek için köprü korkuluklarına çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, “Beni psikolojik buhrana itti” diyerek, İrina D.’den şikayetçi oldu.