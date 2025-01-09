Tehdit edilen Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş’in vurulduğu yerde çağrı

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın tehdit ettiği İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Sinan Ateş’in vurulduğu yerde konuştu: “İstibdata geçit vermeyeceğiz.”

Fotoğraf: X / @iyiparti

Dervişoğlu, 8 Ocak’ta partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti görüşmesiyle başlayan süreci ‘zehir’ olarak tarif etmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de “Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz” demişti.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım bu sözlerin ardından Dervişoğlu’na ‘kuduz köpek’ demiş ve şöyle tehdit etmişti: “Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma.”

Yıldırım’ın X’ten paylaştığı videoyu Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş “Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?” diye alıntılamıştı.

Dervişoğlu, Yıldırım’ın tehdidine Ankara’da Ateş’in vurulduğu yerde yanıt verdi:

‘Her ahlaksızlığa cevap verirsem, ahlaksızlığa paye vermiş olurum’

* Her ahlaksızlığa cevap verirsem, ahlaksızlığa paye vermiş olurum. Siyasi muhataplarım bellidir. Mütekabiliyet sınırında kalarak onlara cevap vermeyi bir sorumluluk olarak atfediyorum. Sorumlulukları olanlara sorumluluklarını hatırlatmak için buradayım.

Çağrı yaptı: ’16 saat geçmesine rağmen işlem yok’

* Adresimi bilemeyebilir, beni sağda solda aramalarına ihtiyaç bırakmaksızın, onların en iyi bildiği yerde bu basın toplantısını düzenliyorum. 16 saat geçmesine rağmen yapılmış işlem, atılmış adım yok.

* Sayın cumhurbaşkanı, meclis başkanı, adalet ve içişleri bakanı bir siyasi partinin genel başkanı tehdit aldığında acaba nerededir? Görevlerini doğru şekilde yapmaya davet ediyorum. Korkuyorlar mı? Kimden korkuyorlar? Hamilerinden mi çekiniyorlar?

‘Korumalara ihtiyacım yok, şehit analarının duaları bana yeter de artar’

* İçişleri bakanına buradan sesleniyorum; bana tahsis edilmiş koruma polislerini derhal geri çekin. Ben hiç kimseden korkmuyorum. Sizin bana tahsis ettiğiniz korumalara ihtiyacım yok, şehit analarının duaları bana yeter de artar.

* Abdullah Öcalan TBMM’ye gelip konuşacak ona umut hakkı vaat edilecek ama Müsavat Dervişoğlu Ankara’nın sokaklarında gezemeyecek öyle mi? Nasıl bir Türkiye istiyorlar?

* Üniter devlet yapısına halel getirecek her adıma karşı çıkacağız. Bizi yıldırmak ve korkutmak istiyorlar. Biz ilk kez tehdit ve saldırıyla karşılaşmadık. Türkiye’de istibdata geçit vermeyeceğiz. Yolculuğumuzu adalet, eşitlik ve hürriyet için sürdürmeye devam edeceğiz.