Tayvan’da vaka sayısı 60 binin üstüne çıkarak rekor kırdı

Tayvan’da günlük Covid-19 vaka sayısı 60 binin üstüne çıkarak, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

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Resmi kaynaklara göre son 24 saatte toplam 65 bin 446 vaka tespit edildi ve 17 kişi öldü.

Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan’da günlük vaka sayısı 15 Nisan’da ilk defa 1000’in üstüne çıkmış, 10 Mayıs’ta 50 bin eşiğini geçmişti. Pozitif vaka sayısındaki artış, hızla yayılan Omicron varyantına dayandırılıyor.

Ülke, son dönemdeki vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri almıyor. ‘Virüsle yaşama uyum’ stratejisinin benimsendiği gözleniyor.

Tayvan’da bugüne kadar toplam 570 bin 870 vaka görüldü, 968 kişi virüs nedeniyle öldü.