Tayfun Kahraman’dan Hıdırellez mesajı: Bu baharın adı umut olsun

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman sosyal medya hesabından Hıdırellez mesajını paylaştı: “En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun.”

Fotoğraf: X

Gezi davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay’la birlikte 25 Nisan 2022’den beri tutuklu.

X hesabından yaptığı paylaşımda Kahraman “Dileğimi asacağım bir gül ağacım olmasa da; darda kalanların darına yetişen Hızır’la denizlerin sultanı İlyas’ın buluştuğu bugün hepimizin duaları kabul, muratları gerçek olsun diliyorum” dedi.

Kahraman açıklamasının devamında şöyle devam etti:

“En başta sofralarımıza bereket, başımızı sokacağımız sağlam evlerde ailelerimizle huzurla, güvenle ve mutlu yaşamamızı diliyorum. Zor zamanlarda hepimize kuvvet, hastalarımıza acil şifa ve evlat acısı çeken şehit ailelerimize metanet diliyorum. Gazze’li masumların yaşadığı zulmün son bulmasını, insanlığın unutmaya yüz tuttuğu barış ve sevgi ikliminin bir an önce tüm dünyada egemen olmasını diliyorum. Bu baharın adı umut olsun. En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun.”