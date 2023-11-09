Tavus kuşu ‘öttüğü’ için CİMER’e şikayet edildi

Tokat’ta emekli öğretmen Ziynet Gökçe’nin bahçesinde baktığı tavus kuşu, sabahın erken saatlerinde çıkardığı sesten dolayı mahalle sakinlerince Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi.

Fotoğraf: Temsili / AA

Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan Gökçe, ‘Garguk’ adını verdiği tavus kuşunun öttüğü için CİMER’e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önceden de şikayette bulunulduğunu belirten Gökçe, onu terk etmeyeceğini söylüyor:

“Sekiz yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum. Bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum. Devletin bu konu da kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur. CİMER’e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden şikayet edildi. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimizde canlıyız sokaktaki hayvanlara sahip çıkmalıyız.”