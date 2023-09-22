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Tavukların duygusal durumunu anlayan bir yapay zeka sistemi geliştirildi

Japonya’daki araştırmacılar, tavukların duygusal durumunu anlayabilen bir yapay zeka sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Pexels

Tokyo Üniversitesi profesörü Adrian David Cheok tarafından yürütülen çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi. Yapay zeka sistemi, araştırmacıların ‘derin duygusal analiz öğrenme’ adını verdiği ve değişen ses kalıplarına uyum sağlayabilen bir tekniğe dayanıyor.


Business Insider’ın aktardığına göre söz konusu çalışma, tavuklarda ‘açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı dahil olmak üzere’ çeşitli duygusal durumları tercüme edebildiğini ortaya koydu.

Araştırma 80 tavuk üzerinden yürütülürken araştırma ekibinde hayvan psikologları ve veterinerler de bulundu. Araştırmada sistemin kuşların duygusal durumlarını belirlemede şaşırtıcı derecede yüksek doğruluk elde edilirken “Her duygunun ortalama tespit olasılığının yüksek olması, modelimizin tavuk seslerinden anlamlı desenler ve özellikler yakalamayı öğrendiğini gösteriyor” dendi.

2022’de Kopenhag Üniversitesi, Zürih ETH ve Fransa Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü liderliğindeki araştırmacılar da, domuzların duygularını anlamaya yardımcı olacak bir algoritma oluşturduklarını açıklamıştı.

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