Tatildeyken uyarı mesajı aldığı hakime, ‘Mesai saatinde uyarın’ diye cevap atan zabıt katibi ‘sürüldü’

İzmir’de bir hakim, tatildeki bir zabıt katibini WhatsApp’tan uyarınca tepkiyle karşılaştı. Aldığı cevabı beğenmeyen hakim, zabıt katibi hakkında tutanak hazırlayıp başka bir adliyeye ‘sürülmesine’ neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Hakimin Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderdiği tutanak ve komisyonun zabıt katibi hakkındaki kararı sosyal medyada paylaşıldı.

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Tutanağa göre, İzmir Adliyesi’nde görevli hakim, üstünde çalıştığı bir gerekçeli kararda bulduğu usul hatasını, o dönem tatilde olan zabıt katibine WhatsApp’tan mesaj attı. Zabıt katibi buna, “Çocuğumu Covid testinden getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz, siz neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum” diye karşılık verdi.

Hakim mesajı, “Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, sadece yaptığımız hataları bir daha yapmayalım diye yazıyorum, benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum” diye yanıtladı. Zabıt katibi ise, “O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın olur mu” diye karşılık verdi. Buna sinirlenen hakim, tutanak tutup zabıt katibini şikayet ederek, hakkında disiplin soruşturması yürütülmesi ve başka bir adliyede görevlendirilmesi konusunda talepte bulundu.

Hakimin tutanağını değerlendiren komisyonsa, zabiti altı ay boyunca yolluksuz ve harcırahsız şekilde Karaburun ilçe adliyesine gönderdi. Komisyon kararını oy birliğiyle aldı.

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