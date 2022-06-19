Tatilde yerli turistler konaklamayı kısalttı, yabancılar daha uzun kalıyor

Hareketli bir yaz bekleyen turizm sektörünün temsilcilerine göre yabancı turistlerin konaklama ortalamaları artarken yerli turistler düşen alım gücü ile birlikte geceleme sayılarını azalttı.

Fotoğraf: AA

Turizmciler ağır hasarla atlatılan pandemi döneminin ardından bu yıl özellikle Avrupalı ve Ortadoğulu turistlerden umutlu.

DW Türkçe’den Emre Eser’e konuşan Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “İstanbul bu yıl turizmde rekora çok yaklaşabilir hatta bir rekor kırabilir” diyor. Yabancı turistler için önemli bir yoğunluğun oluştuğunu anlatan Onaran, özellikle merkezdeki otellerde boş oda bulmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yabancı turistler tarafından 2019’da 2,4 olan ortalama geceleme süresinin 2,7 güne çıktığını ayrıca bunun yıl sonunda 2,9’a çıkmasını beklediklerini söylüyor. Ali Onaran ise yerli turistler için bu durumun tam tersi olduğunun altını çizerek, “Maalesef yerli turistler tatil planlarını kısıyor. Kısmak zorunda kalıyor. Bunu kendi istatistiklerimizde de görüyoruz. 5.6 olan gecelik konaklama ortalaması 5.2’ye kadar geriledi. Yani yüzde 10’luk bir düşüş var” dedi.

Onaran’a göre vatandaşlar tatile gitmek istiyor ama artan enflasyon ve dolardaki artış bu planların biraz değişmesine neden oluyor.

Artık Ege’de ve Akdeniz’de bir otele gidip konaklamanın maliyetinin oldukça pahalı hale geldiğinin altını çizen Ali Onaran da bu yüksek maliyetten kaçan vatandaşların uçak ve konaklama giderlerinin de dahil olduğu paket turlara yöneldiğini belirtiyor. Tatil bütçelerini küçülten vatandaşların geçmiş yıllara göre daha ucuz olan seçenekleri tercih ettiğini aktaran Onaran, özelikle üç-dört günlük veya bir haftalık bölgesel turların bu anlamda güçlü bir taleple devam ettiğini ifade ediyor.

Yerli turist için tatil yapmanın daha da zorlaştığını anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ise şunları söylüyor: “Alım gücü çok düştü. İnsanlar tatili artık birinci öncelik olarak göremiyor. İlk sırada doğal olarak barınma, sağlık, gıda gibi ihtiyaçlar var. Önceliklere yöneliyorlar. Ama alım gücü düşse de bir şekilde tatil planları yapılıyor. İnsanlar artık yedi gün konaklayamıyor, üç gün konaklıyor. Daha önce beş yıldızlı otele giden de dört yıldızlı otellere bakıyor.”