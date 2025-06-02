Tarih belli oldu: Nobody Wants This 2 geliyor

ABD yapımı komedi dizisi ‘Nobody Wants This’in ‘(Kimse Bunu İstemez)’ ikinci sezonu 23 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

FotoğraF: @netflixturkiye / X

Dizinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 26 Eylül 2024’te Netflix’te yayınlanmış, ikinci haftasında İngilizce listede bir numaraya yükselmişti.

Hannah Fidell, Greg Mottola, Kat Coiro ve Erin Foste’nin yönettiği dizinin başrollerinde ABD’li oyuncular Kristen Bell ve Adam Brody var.

Dizi ne anlatıyor?

Joanne (Kristen Bell) cinsellik ve ilişkiler üzerine açık sözlü bir podcast yayınlanan agnostik (Tanrı’nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgi olmadığını savunan) bir kadındır.

Noah’ysa (Adam Brody) yeni ayrılmış, geleneksel değerlere bağlı bir hahamdır.

Hikaye Joanne’in bir partide Noah’yla tanışmasıyla başlar.

Joanne’in modern, özgür yaşam tarzıyla, Noah’ın dini inançları ve muhafazakâr çevresi taban tabana zıttır. Dizi ikilinin engelleri aşma çabasını konu alıyor.



