Vergi savaşı: Trump'tan Çin'le 'yumuşama' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le gümrük vergileri ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı verdi: “Biz de onlar da çok nazik olacak.”

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Oval Ofis’te gazetecilerin soruları yanıtlayan Trump, ‘Çin’in eninde sonunda ABD’yle gümrük anlaşması yapacağını, kendilerinin de buna hazır olduğunu’ söyledi.

ABD başkanı şöyle devam etti: “Çin’le aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes ABD’yle ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor. Çin’le de temaslar sürüyor.”

Trump, Çin’e karşı vergiler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ilgiliyse şunu dedi: “…‘Çin’e karşı sert oynayacağım’ demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız, onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD’yle iş yapamayacaklar.”

‘Yüzde 145’te kalmayacak ama sıfır da olmayacak’

Trump, Çin için gümrük vergisi oranının yüzde 145’te kalmayacağını ancak sıfır da olmayacağını ekledi.

ABD başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet başkanı Şi’yle (Cinping) harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler; bu olmayacak.”

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma yüzde 34’lük vergiyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin geri adım atmadığı gibi yüzde 34’lük oranı 84’e çıkardı.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.