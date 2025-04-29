Tanımadığı biri gözaltındaki Kültür A.Ş yetkilisine 'Etkin pişmanlık gereksiz' demiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Kültür A.Ş Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, nezarethanedeyken tanımadığı bir kişinin kendisini belediyenin avukatı olarak tanıtıp, “Size etkin pişmanlık önerebilirler. Şu aşamada gerek yok” dediğini anlattı.

Fotoğraf: İBB

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı 27 Nisan’da da aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı. 52 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse hala aranıyor.

Gözaltına alınan isimlerden biri de Kültür A.Ş Reklam Müdür Yardımcısı Köse.

2007’de IBB’de memur olarak göreve başlayan Köse 2017’ye kadar emlak müdürlüğünde, 2017’den bugüne reklam yönetimi müdürlüğünde çalışmış.

Kendisine yöneltilen ‘yolsuzluk’ suçlamalarını reddeden Köse, Diken’un ulaştığı ifadesine son olarak şunu ekledi:

“27.04.2025 günü saat 02.00 sıralarında nezarethanede bulunduğum esnada kendisini daha önceden tanımadığım ve görmediğim, ismini Melih Mert olarak veren bir avukat görüşmeye geldi. Bu avukat bana ‘İBB adına geldim, şu an etkin pişmanlıktan faydalanmanızı isteyebilirler, bu aşamada böyle bir duruma gerek yok’ dedi.

Bunun üzerine ‘Ben herhangi bir örgüt üyesi değilim, malumunuz medyada yansıyanlar

ortada, avukatlar alınıyor, belediyenin avukatları alınıyor. Benim şahsi avukatım var, onlarla devam etmek istiyorum’ dedim.

Ardından bana ‘Sürüden ayrılanı kurt kapar, birbirimizin ifadelerinden bilgimiz olması bize artı sağlar, ben yarın sabahtan itibaren yine buradayım, sabaha kadar düşün’ dedi.

Ardından görüşmeyi sonlandırdım. Bu görüşme esnasında özel avukatım Fahri Safa yanımdaydı ve ayrıca yine davaya ve konuya hakim olduğunu dosyama bakmak istediğini beyan eden Ozan isminde bir avukat daha vardi. Ama onun bu konuyla ilgisi oldugunu düşünmüyorum. Bu konu beni çok rahatsız etti. Dosyaya geçmesini istiyorum.”