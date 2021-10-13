Tamer Karadağlı’nın katılacağı organizasyon iptal edildi

Altın Portakal Film Festivali’nde oyuncu Nihal Yalçın’la yaşadığı diyalog ile gündeme gelen Tamer Karadağlı’nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

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Festivalde Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle kazanmıştı.

Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekmişti.

Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz” diye eklemişti.

Karadağlı da “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını vermişti. Sosyal medyada ve siyaset sahnesinde gündem olan bu olay sonrası Karadağlı tepkiyle karşılaşsa da MHP lideri Bahçeli kendisini arayarak ‘tebrik’ etmişti.

Gündemden düşmeyen olayın ardından Karadağlı’nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Vakfın açıklaması şöyle:: ”Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı’nın da katılacağı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00 – 16.00 saatleri arasındaki Mart Restaurant Lounge’da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz.”