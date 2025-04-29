Tam metin: Murat Abbas'ın ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanıp ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ‘itirafçı’ olduktan sonra salıverilen İBB’ye bağlı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesi ortaya çıktı.

Murat Abbas. Fotoğraf: İBB Kültür

Abbas, ifadesinin ardından, 18 Nisan’da adli kontrolle tahliye edilmişti.

Dört sayfalık ifadenin tam metni şöyle:

“Ben 14 /12/ 2020 tarihinde Kültür AȘ’ye genel müdür olarak atandım. Amacım sadece İstanbul şehrine kültürel manada katkıda bulunmaktı. Kültür AŞ’nin faliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır fakat daha sonra reklam işleri de faaliyet alanına girdi.

Genel müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk beş ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı ișlerin belirli firmalara verilmesiyla alakalı söylemleri ve talimatları oldu (Diken’in notu: İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 19 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı). Hatırladığım kadarıyla ve örnek vermek gerekirse Kadıköy iskelesindeki reklam alanlarının Murat Kapki isimli şahsın firmasına, İstanbul Çiçekçileri büfeleri ihalesinin ise Ali Tarakçı isimli kișiye ait şirkete verilmesiyla alakalı bizzat bana Murat Ongun’un söylemleri oldu (Diken’in notu: Murat Kapki 19 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı). Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim, her șeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım fakat bu baskılar neticesi göreve başladığım tarihten sonraki üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım (Diken’in notu: İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 21 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı). Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler. Ben de reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında faliyet göstermek istediğimi söyledim.

Bu tarihten sonra da beni reklam ihalelerine hiç karıştırmadılar. Bu işleri genel müdür yardımcım Doğan Hamit Doğruer üzerinden organize ettiler (Diken’in notu: Doğan Hamit Doğruer, 19 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı, 23 Mart’ta salıverildi. Hakkında yeniden tutuklanma kararı çıkarıldı, halen aranıyor).

Benden önceki genel müdür Serdal Taşkın zamanında Kültür AȘ’nin kendi faaliyetlerinin yanı sıra iletişim koordinatörlüğü kısmı da Serdal Taşkın’a bağlıymış (Diken’in notu: Eski Kültür AŞ genel müdürü Serdal Taşkın İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 21 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı). Benim genel müdür olduğum dönemde iletişim koordinatörlüğü kısmı tamamen benim inisiyatifim dışında Murat Ongun tarafından yürütülmekteydi ama resmiyette Kültür AȘ faaliyetinde bulunduğu için benim imzam ile işler yürümekteydi. İletişim koordinatörlüğü kısmında yine Murat Ongun’un yönetiminde Barıș Kılıç, Ceyda Kıryak, Gökhan Köseoğlu isimleri vardı (Diken’in notu: İBB Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı; Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu soruşturmanın ikinci dalgasında 26 Nisan’da gözaltına alındı, 29 Nisan’da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi).

İletişim koordinatörlüğü kısmında reklam, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günler ile alakalı büyük organizasyonlar organize edilir, bunlarla ilgili sanatçı, prodüksiyon (sahne, saha vb.) bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler, ihale kontrol birimi tarafindan kontrol edilir, en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım ama imza aşamasına kadar yapılan ișlemler ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Zaten bu alanda da (ihale, sözleşmeler vb.) uzman biri değilim. Benim yardımcım olan Doğan Hamit Doğruer tarafından bu hizmet alımları ve ihaleler düzenlenirdi.

Yine 2022 senesinde beyin ve kalp ile alakalı bir sağlık problemim olduğundan dolayı yine görevden ayrılmaya çalışsam da beni bahsettiğim kişiler yine seçime kadar idare et vs. gibi söylemlerle ikna ettiler ve yine çalışmaya devam ettim.

2023 senesinin Ekim sonu Kasim başı gibi iletişim koordinatörlüğü uhdesinde Dijital Deneyim Merkezi Müzesi’nin kurulmasıyla alakalı bir proje başlatıldı. Bu projeyi bașlatan bizzat Murat Ongun’dur. Bu merkezin kurulma aşamasında bazı toplantılar yapılmış ama bu toplantılarda ben hiçbir șekilde dahil edilmedim ve katılmadım. Bana bu toplantıların olduğunu genel müdür yardımcım Onur Aldı söylemiștir (Diken’in notu: Onur Aldı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ikinci dalgasında 26 Nisan’da gözaltına alındı, 30 Nisan’da tutuklandı). Bu toplantılara Murat Ongun, Barış Kılıç, Onur Aldı, TUCE firmasının sahibi Cem Çelik isimli kişiler katılmıştır (Diken’in notu: TUCE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) 2024 belediye seçimlerine kadar bu kurulma așamasının tamamlanması hedeflenmiştir. Onur Aldı bana bu toplantıların yapılacağını, böyle bir merkezin kurulacağını söylediğinde aklıma hiç yatmadı. Seçimlere beş ay kala böyle bir merkezin kurulması bana mantıksız geldi. Ayrıca TUCE firması da daha önceki yaptığı işlerden dolayı çok benimsediğim bir firma değildir.

Ben bu süreçlerin tamamen dışında bırakıldım. Dediğim gibi sadece imza kısmında ve kağıt üzerinde sorumluydum ve hızlı bir şekilde merkezle ilgili doğrudan temin ișlemlerine bașlandı. Daha sonra çelik konstüriksiyon ve inşaat malzemeleri alımları, elektronik endüstriyel ekran, video volt sistemleri, yüzey elektronik sistemlerine ilişkin birçok hizmet alımları ve ihaleler yapıldı. Bu işlerin organize edilmesinde yine genel müdür yardımcım olan Erdinç Çolak da görevliydi (Diken’in notu: Erdinç Çolak İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ikinci dalgasında 26 Nisan’da gözaltına alındı, bu 30 Nisan’da tutuklandı).

Bir kültürel etkinlik için 2024 Şubat ayında Londra’ya gittiğimde kendisinin yapmış olduğu sergide karşılaştığım Refik Anadol’la bu Dijital Deneyim Müzesi ile ilgili bilgi verdiğimde böyle güzel bir proje var, burada da etkinlik yapabileceğini söyledim ve projeksiyon ve ledlerle ilgili teknik özellikleri gösterdiğimde kendisi bana bu teknik araçların çok da yeni olmadığını, eski teknoloji olduğunu söyleyerek yüzünü astı. Ben de bu görüşmeden sonra bu merkeze yapılan harcamalar konusunda kuşkuya düştüm. Refik Anadol’un tepkisi bende bir şüphe uyandırdı.

Daha sonra bizzat Murat Ongun ye Ertan Yıldız tarafindan 10 milyon TL (konusu belli değil), Zeytinburnu CHP belediye başkan adayına destek için 2 milyon TL, 1 milyon 250 bin TL seçim çalışmasına çıkan çalıșanlara yemek desteği adı altında paraların TUCE firmasından talep edilerek alındığı (bu tamamen bütçe dışı olan bir meblağdır) bana söylendi. Fakat bu paranın kim tarafından taşındığı ve kime verildiğine ilişkin bir bilgim yoktur ama tahminimce Barış Kılıç tarafından ilgili yerlere iletilmiş olabilir. Bu meblağların TUCE isimli firmadan alındığı bizzat Murat Ongun ve Ertan Yıldız tarafından bana net bir șekilde söylenmiştir. Barış Kılıç tarafından ise bu meblağların alındığı bizzat bana söylenerek teyit edilmiştir.

İletişim koordinatörlüğü tarafından TUCE isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli șahsa ödenen paralar gayrı resmi bir şekilde bütçeye dahil edilmiştir.

Soyadını bilmediğim Kahraman isimli bu şahsın iletișim koordinatörlüğünde resmi bir görevi bulunmamaktaydı ama Murat Ongun’un yanında gelir giderdi ve iletişim koordinatörlüğünde sık sık çalıştığını bilirdim. Genel müdür yardımcım Onur Aldı bana Barış Kılıç ile adı geçen Kahraman isimli şahsın müzenin kuruluş aşamasında Atina’da arsa ve aldıklarını söylediler. Genel müdür yardımcım Erdinç Çolak veya Neşe Kocaoğlu, tam olarak hangisinin söylediğini hatırlamamakla birlikte, genel müdür yardımcım Onur Aldı’nın Moda’da kirada oturduğu evini satin aldığını yine o dönemde söylediler. Bu satın alma işlemin alınan maaşla gerçekleştirilmesi mümkün degildir, bu konunun da araştırılması gerekir. Onur’un Berlin veya Atina’da ev satın aldığı da yine o dönem konuşulmaktaydı.

TUCE firmasınin sahibi Cem Çelik ile yaptığım bir görüşmede bana Barış Kılıç’ın Amsterdam ya da Rotterdam’da bulunan teknesini Türkiye’ye nasıl getireceğine dair kendisine fikir sorduğunu, bu esnada yanlarında TUCE isimli firmanın diğer ortağı Tunç Bey’in de (Diken’in notu: TUCE Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Durmuş) bulunduğunu, ilk defa gördüğü bir kişinin yanında nasıl bu kadar rahat konuşabildiğine dair söylemlerde bulundu. Haberlerde yer alan ve teknede bulunan Murat Ongun, Emrah Bağdatlı’nın fotoğraflarının yer aldığı tekne, bu bahsettiğim tekne olabilir (Diken’in notu: Reklamcı Emrah Bağdatlı, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturma kapsamında şüpheli, yurt dışında).

Ben bu bahsettiğim hususların hepsini Sayıştay denetçilerinin Dijital Deneyim Müzesi’ni denetlemeye gelmelerinden sonra öğrendim. Sayıştay denetime gelince TUCE isimli firmanın sahibi Cem Çelik, Sayıștay tarafinı ben hâllederim, bu konuda sıkıntı olmaz șeklinde bana söylemlerde bulundu. Tahminimce Sayıştay tarafından bu husus tersine tepti ve daha yoğun bir șekilde incelenmeye başladı. Bilirkişiler geldi ve tespitlerini yaptı.

Bunun üzerine TUCE firması yetkilisi Cem Çelik ile Akaretler’de bulunan Minoa kafede buluştuk. Burada bana Dijital Deneyim Müzesi’nden çıkmak için 30 milyon TL, 1453 Panaroma müzesinden çıkmak için ise ekipmanları ve içeriği bırakmak kaydıyla 15 milyon TL’yi Kültür AȘ olarak kendisine ödememizi istedi, bu suretle sözleşmeyi feshedip ayrılacaktı. Bu minvalde bir kez daha Akaretler Minoa kafede, bir kez de Kalamış’taki Midpoint’te, bir kez de Sütlüce Miniatürk müzemizde görüşmelerimiz oldu.

Ben bu görüşme konularını Murat Ongun’un Sütlüce iletişim koordinatörlüğündeki ofisine giderek kendisine anlattığımda bana Sayıştay tarafını kendisinin hâlledebileceği minvalinde şeyler söyledi. Bana Muhittin Palazoğlu isimli birini yollayacağını, Sayıştay tarafını onun hâlledeceğini söyledi (Diken’in notu: İşadamı Muhittin Palazoğlu İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 21 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı. Günler sonra salıverildiği ortaya çıktı, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ‘itirafçı’ olarak ifade verdiği öne sürüldü). Bu kişi Kültür AŞ’de benim yanıma geldi. Bu işi hâlledeceğini, rahat olmam gerektiğini söyledi. Bir hafta sonraki telefon görüşmemizde ise konuyu hâllettiğini söyledi.

Bu görüşmeler sonrası Cem Çelik, benden bir aksiyon görmeyince gerek bizzat yanıma gelerek, gerekse telefonla konuşmak ve mesaj atmak suretiyle ‘elinde müzenin kuruluş aşamasındaki para alışverişlerine, açıktan ödemelere ilişkin ses ve video kayıtları olduğunu, eğer istediği para kendisine ödenmezse bu kayıtları İçişleri Bakanlığı’na ve savcılığa vereceğine dair‘ tehditvari söylemlerde bulundu.

31 / 12 / 2024 tarihinde TUCE yetkilileri müzedeki bütün yazılımları sıfırladı ve müzeyi çalışamaz hâle getirdi. Daha sonra Kültür Aş ve TUCE isimli firma mahkemelik oldu. Arabuluculuk görüşmelerine de Murat Ongun, Banu Saraçlar ve (İBB) Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar katıldılar (Diken’in notu: Banu Saraçlar, İSPER AŞ Genel Müdürü; Saraçlar ve Yaşar’ın adı soruşturmalarda geçmiyor).

Bu mahkeme sürecinde ben Dijital Deneyim Müzesi’nin kurulma amacının seçimlere fon yaratmak veya kişilere haksız kazanç sağlamak amacı ile kurulduğunu net bir şekilde fark ettim. Hatta benim bizzat İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Dijital Deneyim Müzesi’nin denetlenmesi ve burada neler olup bittiğinin belirlenmesi konusunda araştırma yapılması istediğime dair resmi bir dilekçem vardır. Bu dilekçemin şu an ne aşamada olduğunu, İBB Teftiş Kurulu’nun konuyu inceleyip incelemediğini bilmiyorum.

Yine bu süreçte Sayıştay tarafından henüz rapor düzenlenmemişken, Murat Ongun’un ofisine gittiğim bir gün, Erdinç Çolak tarafından belirlenen 38 milyon TL’lik açık konusunda bana Murat Ongun bunu alt yüklenicilere hâllettiririz, bu nedenle raporda sıkıntı olmaz minvalinde söylemlerde bulunmuştur.

2024 belediye seçimleri öncesi Ocak veya Şubat ayında Belediyenin iştirak şirketlerinin katıldığı bir toplantıda hangi iştirak şirketin aracı firmalar üzerinden televizyon kanallarına ne kadar para (belediye tanıtım, reklam, faaliyet tanıtımı vb.) göndereceği belirlenmiştir ve biz de Kültür AŞ olarak net hatırlamıyorum ama 9 veya 10 milyon TL aracı şirkete verdik. Böyle bir usul daha önceki senelerde olmamıştı. Bence bu hususun da araştırılması gerektiği kanaatindeyim. Burada da bir usulsüzlük olabilir. Bu toplantıya başkanlık eden kişi, miktarı belirleyen ve bu paraları ödememizi söyleyen kişi Ertan Yıldız’dır. Ertan Yıldız tarafından ayrıca ihale ve iş alan şirketlerden Ramazan kart yardımları kapsamında para toplamamız istenmiştir.

Genel müdürlükteki ilk beş aydaki dönemde Hüseyin Köksal’ın Taksim’de bulunan ofisinde, Murat Ongun’un da bulunduğu ve hatta Murat Ongun tarafından Urban Medya’nın kurucusu Hüseyin Seçkin’in vefatı neticesi, Ahmet Köksal’ın bu şirkete ortak olması gerektiğine dair söylemlerde bulunulduğunu hatırlıyorum (Diken’in notu: İşadamları Hüseyin Köksal ve Ahmet Köksal 19 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı).

İBB’ye yönelik işbu soruşturmada yapılan 19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart’ta Kültür AŞ’de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olması ihtimaline binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız isimli kişiler hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı (Diken’in notu: İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı). Murat Ongun ve Ertan Yıldız’ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş’i ise İBB spor başkanı ve İBB Meclisi üyesi olarak bildiğimizi söylememizi, bunun dışında bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler. Bu toplantıda sadece Kültür AŞ yöneticileri ve çalışanları vardı. Ayrıca bize bu toplantıda isimlerini verdikleri avukatlara vekalet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekaletname çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifadede ve adliyedeki sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan, belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi.

Bu soruşturma dosyası ortaya çıktıktan sonra 9 Mart’ta bahsettiğim toplantının akabinde, olayın da ciddiyetini anladığından genel müdür yardımcım Doğan Hamit Doğruer’e bildiklerini anlatmasını istediğimde bana bu bahsi geçen usulsüz ihaleler, iş alımlarını bizzat Murat Ongun’un yönettiğini, kendisinin ve Kağan Sürmegöz’ün ihaleleri Murat Ongun’un talimatlarına göre organize ettiğini, ihaleleri kimin kazanacağının ve kimin yan teklif vereceğinin önceden belirlenerek ihale hazırlığı yapıldığını, yine dosyada yer alan usulsüz ecrimisil tahsillerine ve reklam izni verilmesi için açıktan istenen paralara ilişkin imzalanan muvazaalı sözleşmeler (grafik tasarımı bedeli, drone konulu vb.) hususunda tevdi raporunda yer alan hususların doğru olduğunu, yasadışı usule aykırı iş ve işlemlerin yapıldığını bana bizzat kendisi söyledi (Diken’in notu: İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı).

Ayrıca Kültür AŞ tarafından yapılan ihalelerde reklam mecralarının ihale şartnamesine aykırı bir şekilde çoğaltılması, sayılarının artırılması hususunda Kültür AŞ tarafından İBB Reklam Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler neticesi hiçbir şekilde olumsuz bir yanıt gelmedi. Normalde şartnamelerdeki bu tür değişikliklerden kaynaklı, firmaların fazla mecralardan daha fazla feragat edeceği durumu hasıl olduğundan İBB’ce firmalardan ek bir ödeme istenmesi gerekirken İBB tarafından böyle bir husus Kültür AŞ’ye bildirilmedi. Ben genel müdür olarak İBB tarafına bu konuyu sorduğumda kendilerine genel geçer ifadelerle bir açıklama yapmaktadırlar.

Beykoz Kılıçlı film platosuna ilişkin yapılan alt ihaleyle ilgili, bütçesi, ihaleyi kimin alacağı hususları Murat Ongun’un talimatıyla Doğan Hamit Doğruer ve Kağan Sürmegöz tarafından organize edildi.

Yine Murat Ongun bizzat tarafıma Halk Tv ve Kafa Radyo ile ilgili reklam konularında buralara yardımcı olmam konusunda talimat verdi ama yapmadım.

Ben gelinen noktada anladım ki Serdal Taşkın’dan sonra benim gibi bir profilin Kültür AŞ’ye genel müdür olarak atanmasının amacı, benim daha çok kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgimin olması, ihale, iş almak, iş bağlamak, hizmet almak gibi konulara uzak olmam ve sadece evraka imza atabileceğime dair bir profil çizmemden ötürü olduğunu düşünüyorum. Benim bu profilde biri olmamdan dolayı beni bu çerçevenin dışına çıkardılar ve ihale ve iş alımı süreçlerini tamamen Murat Ongun’un talimatıyla Doğan Hamit Doğruer ve Kağan Sürmegöz üzerinden yaptılar. Ama benim kimin ne kadar para aldığına veya paraların kime verildiğine dair bilgim bulunmamaktadır.

Yukarıda bildiğim hususları içtenlikle ve net bir şekilde ifade ettim. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Tamamen bir takım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir. HTS kayıtları, diğer şahısların beyanları, tanık beyanları da incelendiğinde zaten benimle ilgili bir hususun olmadığı görülecektir. Bu suretle serbest bırakılmamı talep ediyorum.”