‘Tam kapanma’nın ilk gününde trafik

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’nın ilk gününde trafikte ve toplu taşımada yoğunluk oluştu.
Sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19:00 itibariyle başladı. Yalnızca genelgede belirtilen sektörlerde çalışanlara ve zorunlu haller nedeniyle evden çıkmak zorunda kalanlara izin var.
İstanbul’da işe gidiş saatinde metroda yoğunluk oluştu. Bunun üzerine ek seferler düzenleneceği duyuruldu.
Özel araçlarıyla yolan çıkanlar nedeniyle trafik adım adım ilerledi. Polis ekipleri araçları durdurarak belge kontrolü yaptı.