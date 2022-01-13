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Yaramazlara biraz batar!

Talip Aktaş: Bu enstrüman, mevcut koşullarda olağanüstü bir riski barındırıyor

Görünen o ki; kurların, enflasyonun ve risklerin düşük seviyelerde seyrettiği dönemlerde başarılı olabilecek bu enstrüman, mevcut koşullarda olağanüstü bir riski barındırıyor. Üstelik, yakın dönem için döviz kurlarında artışa neden olabilecek ilave riskler de gündemde… Fed’in ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artışını gündemlerine almaları, bu paralelde gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin azalacağı beklentileri ve enflasyondaki tırmanışın bir süre daha devam edecek olması, bu risklerden sadece bir kaçı…

En az maliyetli çözüm piyasa gerçeklerine dönmek. Kur korumalı TL mevduatın yüzde 100 tutması için duadan kaçınmak belki de daha hayırlı…


Talip Aktaş’ın yazısı

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