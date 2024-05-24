Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Müfredatın bakanlık onayına sunulması bekleniyor.

Fotoğraf: TRT Haber

Müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek. Yeni müfredat okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü dokuz dersin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 10 dersin ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de yedi dersin öğretim programını 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, 26 derste değişiklik öngören müfredat taslağının 1 milyon 662 bin kez görüntülendiğini ve taslağa yapılan 67 bin 284 görüş ve önerinin yüzde 58’inin öğretmenlere ait olduğunu söyledi.

Demirli müfredat hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.”

Talim ve Terbiye Kurulunun onayladığı yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.