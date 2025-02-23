Talat Çiftçi: İmovasyonla rekabet

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İmovasyon, başka biri tarafından icat edilen bir ürünü taklit ederek (imitation) çalışmaya başlamak ve yeniliklerle (innovation) daha iyisini yapmaktır. Taklit işlemine, ‘Tersine Mühendislik’ (Reverse Engineering) de denir. Başkalarından öğrendiklerini kullanarak özgün ürünler yapmak, hukuki açıdan kabul edilebilir bir yaklaşımdır. Bu sürecin inovasyonla sonuçlanması durumunda, patent ve faydalı modeller tescil edilir.

Alman otomobil şirketleri imovasyon sürecine, Amerikalı ve Fransız tasarımlarını kopya ederek başlamış ve patentler alarak ilerlemişti. Benzer şekilde, Batı ile teknolojik rekabete giren Japonya ve Güney Kore imovasyonla başarılı olmuştu. Günümüzde, pek çok şirketin, mevcut patentlerdeki eksiklikleri bularak ve tamamlayarak, yeni patentler aldığını görüyoruz…

…Yüksek teknoloji alanlarında başarı potansiyelimizi objektif bir şekilde belirledikten sonra imovasyonla kalkınmanın altyapısını hazırlamak için bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Günümüzde öne çıkan, e-ticaret, ilaç, yapay zeka, yazılım, robotik, tıbbi malzemeler ve biyoteknoloji gibi yüksek teknoloji alanlarının her biri farklı birikimler ve altyapı gerektiriyor. Örneğin, yaşam ve çalışma tarzımızı değiştirmekte olan yapay zeka konusunda küresel rekabete ne kadar hazırlıklı olduğumuzu hem akademik hem de sinai açıdan değerlendirmeliyiz. Sonuç olarak, hangi alanlarda küresel rekabete girebilecek yenilikçi bir markalar oluşturabileceğimizi dikkatle belirlemeliyiz.

Kalkınma stratejimiz, ürünlerimizin üzerine “Made in Türkiye” (Türkiye’de üretildi) yerine “Created in Türkiye” (Türkiye’de yaratıldı) yazabilmek gibi heyecan verici bir hedef içermelidir. Yüksek teknoloji alanlarından hangilerinde ve nerede kümelenmeler oluşturabileceğimize karar vermeliyiz. Belirlenen sektör ve bölgelerde, yerel ve küresel yatırımları teşvik ederek ve uluslararası araştırma iş birlikleri kurmalıyız.

Talat Çiftçi’nin yazısı