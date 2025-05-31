Taksim'deki Gezi anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Gezi eylemlerinin 12’nci yıldönümü dolayısıyla toplananlara polisin müdahale ettiğini ve gözaltıların olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: ÇHD

Gezi eylemlerinde ölenleri anmak ve Gezi davası kapsamında tutuklananları hatırlatmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, öğrenciler ve vatandaşlar Taksim çevresinde toplandı.

ÇHD’nin aktardığına göre anma sırasında polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

Anma nedeniyle bugün saat 15:00’ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişhane ve Taksim durakları kapatılmıştı.