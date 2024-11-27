Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının 26 Kasım tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:

Soya

Kolza/Konola

Pamuk tohumu (çiğit)

Ayçiçeği

Yer fıstığı

Aspir

Palm çekirdeği

Hindistan cevizi

Susam tohumu

Keten tohumu

Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 26 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı İl – İlçe Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Ayvalık Tarım Ürünleri Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Torbalı SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / Ayvalık Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Selçuk SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / Lux Ayvalık Natural sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Selçuk

Ayrıca ‘Ümit Cüceli’ firmasının ‘Samet Efe’ markalı 5 litrelik bitkisel karışım yağında ‘Gıdada kullanılmaya izin verilmeyen boya’ tespit edildi. Aydın’ın Köşk ilçesindeki firmanın ürünü ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklendi.