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Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının 26 Kasım tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 26 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıİl – İlçe
Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Ayvalık Tarım ÜrünleriTaş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Torbalı
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / AyvalıkTaş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Selçuk
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti / Lux AyvalıkNatural sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Selçuk

Ayrıca ‘Ümit Cüceli’ firmasının ‘Samet Efe’ markalı 5 litrelik bitkisel karışım yağında ‘Gıdada kullanılmaya izin verilmeyen boya’ tespit edildi. Aydın’ın Köşk ilçesindeki firmanın ürünü ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklendi.

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