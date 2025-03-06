Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 13 zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 6 Mart 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Pazarcı – Zeynel Abidin Filiz
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Akçay marina çarşı – Ömer Taşdelen
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Ayşe Karakaya
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Merkez Kuruyemiş – Kadriye Kıyak
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Tuğçe Karakaya
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Ramazan Çırakoğlu
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Akçay pazar tezgahı – Yaşar Oraklı
|Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)
|Balıkesir – Edremit
|Altınoluk pazarı – Muammer Boğazköy
|Natürel birinci zeytinyağı
|Balıkesir – Edremit
|Kuzey ege ayvalık
|Naturel sızma taşbaskı soğuk sıkım zeytinyağı
|Aydın – Efeler
|Ayvalık köybirlik
|Naturel sızma zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı 1 litre
|İstanbul – Tuzla
|Çakır ada
|Soğuk sıkım zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım 1 litre
|İstanbul – Büyükçekmece
|Tad ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|İstanbul – Pendik
|Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk