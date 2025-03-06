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Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 13 zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 6 Mart 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Pazarcı – Zeynel Abidin FilizNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Akçay marina çarşı – Ömer TaşdelenNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Ayşe KarakayaNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Merkez Kuruyemiş – Kadriye Kıyak Natürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Tuğçe KarakayaNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Ramazan ÇırakoğluNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Akçay pazar tezgahı – Yaşar OraklıNatürel birinci zeytinyağı (Etiketsiz)Balıkesir – Edremit
Altınoluk pazarı – Muammer BoğazköyNatürel birinci zeytinyağıBalıkesir – Edremit
Kuzey ege ayvalıkNaturel sızma taşbaskı soğuk sıkım zeytinyağıAydın – Efeler
Ayvalık köybirlikNaturel sızma zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı 1 litreİstanbul – Tuzla
Çakır ada Soğuk sıkım zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım 1 litreİstanbul – Büyükçekmece
Tad ayvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreİstanbul – Pendik
AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk

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