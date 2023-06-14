Taha Akyol: Yatırımcının Türkiye’den uzak durmasının sebeplerinden biri de hukuka güven

İktidarda üst düzey bir yetkili, yatırımcıları rahatlatmak için yargıda yeni adımlar atılacağını söylemiş. Sürpriz değil. Çünkü yatırımcının Türkiye’ye uzak durmasının sebeplerinden biri ‘heterodoks’ politikalarsa, diğeri ve daha önemlisi hukuka güvenin çoktandır sarsılmış olmasıdır.

Reuters’in haberi şöyle:

“Ajansa konuşan iki yetkili, ‘kısmen yabancı yatırımcıları rahatlatmak için yargı reformlarını hayata geçirmenin kritik önem taşıdığını’ söyledi. Yetkililer, ‘yeni kabinenin, yargı sistemindeki ‘algılanan hasarı’ onarmak için yakında adımlar atılacağına yönelik açıklama yapacağını’ da ekledi…”

Taha Akyol’un yazısı