Taha Akyol: Türkiye geleneksel diplomasi ana-çizgisine dönmeli

Elbette Batı ile de ciddi sorunlarımız var. Sorunların başta ABD’nin terör örgütü YPG’yi desteklemesi gelir.

Demokrasi imajımızdaki hasarlar da Türkiye’ye Batı’daki geleneksel dostlarını kaybettirdi.

Sorunlarla “müttefiklik” kavramı çerçevesinde ve diplomasi koridorlarında uğraşmak yerine miting meydanlarında kendimiz körükledik.

Şimdi Ankara bir yandan “geleceğimiz Avrupa’da” diyor, Batı sermayesini yatırımlara çağırıyor, Biden’la ilişkiler kurmaya çalışıyor…

Diğer yanda Rusya ile ilişkilerde “bir yanlış görmüyor.” Hatta “ikinci parti S-400 anlaşması”nın yapılacağını ilan ediyor. Erdoğan 29 Eylül’de Putin’le böyle durumda görüşecek.

(…)

Türkiye geleneksel diplomasi ana-çizgisine dönmelidir; bu iktidarın da 2010’a kadar uyguladığı politikaları yani…

Taha Akyol’un yazısı