Taha Akyol: Türkiye, cumhurbaşkanlığı sistemiyle yola devam edemez

Sistemin performansının ölçümünde yanlış çıkarılıp düzeltilen kararnameler, kararlardaki kurumsal zaaflar, hukuki güven indeksindeki gerilemeler önemli verilerdir. Ekonomideki düşüş ise çok somut ve ekmeğimizi küçülten veriler olarak daha dikkat çekicidir.

Cumhurbaşkanı, Avrupa ve Amerika şirketleriyle görüşerek defalarca yatırım çağrısı yaptı ama yatırım gelmiyor. Halbuki bu iktidarın AB kriterleri doğrultusunda reformlar yaptığı dönemde 220 milyar dolar yatırım gelmişti.

Şimdi ise Venedik Komisyonu gibi yüksek hukuki istişare kurumları, Moody’s gibi derecelendirme kuruluşları, Alman Bilim ve Politika Vakfı (SWP) gibi ağırlıklı kuruluşların raporlarında CB sisteminin kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukuk güvenliği gibi temel ilkeleri hasara uğrattığı ayrıntılı tahlillerle belirtiliyor.

Bu kurumlar, kuruluşlar “dış güçler” midir?!. Ama AK Parti başarılı yıllarında bu kurumların raporlarıyla övünüyordu…

Türkiye CB sistemiyle yoluna devam edemez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ihtiyacı her gün daha bir güçleniyor. Dün de Ali Babacan partisinin önerisini açıkladı. Partilerin önerilerinde benzerlikler olması tabiidir hatta “ortak akıl” göstergesi olarak sevindiricidir. Muhalefetteki 6 partinin ortak bir deklarasyon çalışması içinde olması olumlu bir davranıştır. Fakat ekonomik krizin aşılmasına öncelik verilmeli, sistem değişikliği aceleye getirilmeden, olgunlaştırılarak halkın önüne konulmalıdır.

Taha Akyol’un yazısı