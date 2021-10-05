Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Türkiye, cumhurbaşkanlığı sistemiyle yola devam edemez

Sistemin performansının ölçümünde yanlış çıkarılıp düzeltilen kararnameler, kararlardaki kurumsal zaaflar, hukuki güven indeksindeki gerilemeler önemli verilerdir. Ekonomideki düşüş ise çok somut ve ekmeğimizi küçülten veriler olarak daha dikkat çekicidir.

Cumhurbaşkanı, Avrupa ve Amerika şirketleriyle görüşerek defalarca yatırım çağrısı yaptı ama yatırım gelmiyor. Halbuki bu iktidarın AB kriterleri doğrultusunda reformlar yaptığı dönemde 220 milyar dolar yatırım gelmişti.


Şimdi ise Venedik Komisyonu gibi yüksek hukuki istişare kurumları, Moody’s gibi derecelendirme kuruluşları, Alman Bilim ve Politika Vakfı (SWP) gibi ağırlıklı kuruluşların raporlarında CB sisteminin kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukuk güvenliği gibi temel ilkeleri hasara uğrattığı ayrıntılı tahlillerle belirtiliyor.

Bu kurumlar, kuruluşlar “dış güçler” midir?!. Ama AK Parti başarılı yıllarında bu kurumların raporlarıyla övünüyordu…

Türkiye CB sistemiyle yoluna devam edemez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ihtiyacı her gün daha bir güçleniyor. Dün de Ali Babacan partisinin önerisini açıkladı. Partilerin önerilerinde benzerlikler olması tabiidir hatta “ortak akıl” göstergesi olarak sevindiricidir. Muhalefetteki 6 partinin ortak bir deklarasyon çalışması içinde olması olumlu bir davranıştır. Fakat ekonomik krizin aşılmasına öncelik verilmeli, sistem değişikliği aceleye getirilmeden, olgunlaştırılarak halkın önüne konulmalıdır.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Umut olmadan yaşanır mı?

Kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilebilir. Bu sol blok, tüm demokratik partilerin içine dağılıp seçimleri ve sonrasındaki süreçleri emekçiler lehine etkileme gücüne ulaşabilir.

‘İşte’ en büyük hatalar: Yanlış hesaba para, arkadaşına diye patrona mesaj

İşte hata yapmayan var mıdır? Bu soruya, “Ben yapmadım” diye yanıt verenin sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Tabii, ufak tefek hatalarla büyükler ve yaptırımları arasında fark var. Bu, şefe, müdüre, patrona göre değişir ama çoğu kez çalışanı ciddi anlamda strese sokar. “Çalışma hayatınızdaki en büyük hata” dense kim bilir birbirinden ne kadar farklı yanıtlar gelir. Kişiden kişiye, sektörden sektöre değişir.

Boğaziçi’ne yeni ‘operasyon’: Üniversite arazisi yapılaşmaya açılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi bu defa da yapılaşma tehlikesi altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla anıt ağaçların bulunduğu üniversite arazisinin birinci derece doğal SİT alanı statüsü kaldırıldı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, statü değişikliğine karşı dava açmaya hazırlanıyor. 