Taha Akyol: Şimdi çıkıp ‘faiz acı ilaçtır’ demesi kolay değil

Politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 25’e çıkınca; ihtiyaç kredisi faizi yüzde 60’a, taşıt kredisi faizi yüzde 46’ya, konut kredisi faizi yüzde 38’e ve ticari kredi faizi de yüzde 40’a çıktı!

Merkez Bankası’nın da politika faizini yüzde 30’a çıkarması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ne diyor? Bir şey demiyor.

Demiyor çünkü 2014 yılından beri “faiz sebeptir” diye bastırdı. Bağımsız Merkez Bankası’yla bunun için kavga etti. CB sisteminde MB’nın bağımsızlığı kaldırıldı, “faiz inecek” diye emir verdi… Kavcıoğlu döneminde politika faizini yüzde 8.5’a kadar indirtti…

Sonuçları çok kötü oldu. Fakat şimdi çıkıp “faiz acı ilaçtır” demesi kolay değil…

Taha Akyol’un yazısı