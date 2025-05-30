Taha Akyol: 'Sakıncalı' on kadar mealin toplatılıp imha edileceği söyleniyor

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Meclis’te Komisyon’da kabul edilen kanun teklifine göre, Diyanet, yazılan, yayınlanan Kur’an meallerini inceleyecek, ‘İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı’ bir taraf görürse bunun yasaklanması için yargıya başvuracak.

Yargı ne yapar? Ne yapacağı belli. Diyanet’in yazısını yeterli bulur veya Diyanet kadrosundan ‘bilirkişi’ tayin eder…

Diyanet’in ‘sakıncalı’ bulduğu bir meal kitabını ‘fikir ve ifade hürriyeti’ kapsamında görmek, hele de bugünkü ortamda cesaret ister…

Teklif kanunlaşırsa, Diyanet isteyince yargı onaylar ve ‘sakıncalı’damgasını yiyen bir meal kitabının ‘basım ve yanını durdurulur’, basılıp dağıtılmışsa ‘toplattırılır’ ve ‘imha’ edilir!

İnternette yayınlanmışsa, ‘içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine’ karar verilir!

Böyle ‘sakıncalı’ on kadar mealin toplatılıp imha edileceği söyleniyor.