Taha Akyol: Muhalefeti 'silkelemek' için iddianameler yazma dönemdeyiz

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Muhalefeti “silkelemek” için iddianameler yazma dönemindeyiz anlaşılan.

Kartalkaya soruşturmasında da örneğini gördük. Siyaseten hoşa gitmeyen bilirkişi raporu işleme konulmuyor, hoşa giden rapor yoksa varmış gibi iddianameye yazılıyor. Uygun görülen bilirkişi ise hemen her soruşturmada arz-ı endam edebiliyor.

İmamoğlu’nun, çeşitli soruşturmalardaki bilirkişiler hakkında anlattıkları, yargıdaki siyasallaşmanın ne boyutlara ulaştığını gösterir.

Halbuki bilirkişinin tarafsız ve teknik donanımca gerçekten uzman olması, hâkimin tarafsızlığı kadar önemlidir. Hatta bazan daha da önemli…

Bilirkişilik kurumu böylesine önemli olduğu için, 2004 yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nda, bilirkişinin bağımsız ve tarafsız olması yargıçla ve tanıkların dürüstlüğüyle eş değerde ele alınmış, “emir ve talimat” verilmesi aynı derecede suç sayılmıştı.

Fakat, daha önce de yazdım, bu iktidar, 18 Haziran 2014 tarihinde çıkardığı kanunla, soruşturma aşamasında hakimlere, savcılara, bilirkişilere “emir ve talimat” vermeyi suç olmaktan çıkarmıştır. Bu bir niyet beyanıydı, on yıldır da uygulanmaktadır.

Taha Akyol’un yazısı