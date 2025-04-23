Taha Akyol: MHP hukukun üstünlüğüne daha bir sahip çıkarsa, yaratacağı ivme daha büyük olur

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MHP lideri Bahçeli’nin ısrarlı ve istikrarlı eski tavrını bırakıp DEM’le sıcak ilişkiler kurması ve PKK’ya silah bıraktırma konusunda ortaya çıkan yeni sürece öncülük etmesi tam bir sürprizdir. İktidarın hemen her tavrını şartsız destekleyen MHP’nin son zamanlarda ‘hukuk‘ çıkışları yapması da bir sürprizdir. İyi bir sürprizdir… Bahçeli ne demişti? “MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir, inşallah başarılı olacağız” (10 Temmuz 20218)

Son beş yılda MHP iktidarın hangi tasarruflarını, hangi yasalaştırma girişimlerini ‘denetlemiş‘ ve ‘dengelemiştir’ ben bilmiyorum. Ama MHP’nin ‘denetim ve denge’ yapabileceği en âcil sorun, hukuk ihlalleri olsa gerek. MHP’li Fethi Yıldız ‘hasta mahkumların salıverilmesi‘ için dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. FETÖ ve diğer terör örgütleri de buna dahil miydi? Bu soruda, bilinçaltlarındaki ‘düşman ceza hukuku‘ zihniyeti besbellidir. Yıldız’ın cevabı: “Hukuk evrenseldir. Hiçbir inanç, parti, görüş veya ideolojiyi dışarıda bırakmadan geçerlidir. Adalet herkes için eşit uygulanır.” (7 Ocak 2025)

Bir milliyetçinin uluslararası insan hakları sözleşmesini üstün hukuk normu olarak vurgulaması fevkalade değerlidir ve umarım ki ufuk açıcı olur. AK Parti, baskıyla iktidarını tahkim etmek istediği için hukukun üstünlüğünü kolay kolay içine sindiremez. Muhalefet elbette hukukun üstünlüğünü savunuyor. MHP hukukun üstünlüğüne daha bir sahip çıkarsa, yaratacağı ivme daha büyük olur, olmalıdır.

Taha Akyol’un yazısı