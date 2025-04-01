Taha Akyol: Korku sürdürülebilir değildir

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En önemli soru: Çeyrek asırlık iktidarın neden büyük şehirleri üniversite gençliğini kaybetmiştir? İktidar, OHAL şartlarından istifadeyle 29 Ekim 2016’da 676 Sayılı KHK ile üniversitelerdeki rektör ön seçimlerini kaldırmıştır. Rektör atamalarında tek yetkili cumhurbaşkanı… Üniversiteler üzerindeki siyasi ağırlık belli. Ama protestocu gençlerin yüzde 76’sı üniversiteli…

“Kayyım rektör istemiyoruz” sözünün yansıttığı ruhu zamanında takdir edip üniversite özerkliğine saygı göstermek gerekmez miydi? KONDA’nın 2024 araştırmasına göre, gençlerin birinci derecede benimsediği iki değer; biri ‘eşitlik’, öbürü ‘insan hakları.’ Böyle bir gençliğe, yüksek puanla yazılı sınavı kazandıktan sonra ‘mülakat’ta kaybettiren sistemi, kaybettiren siyaseti benimsetebilir misiniz?

Bu, buzdağının görünen tarafı. ‘Mülakat’ bütün haksızlıkları temsil eden bir simge… Bir günde 15 milyon seçmenin, parti farkı gözetmeden, İmamoğlu’na oy vermek için CHP’nin koyduğu sandığa gitmesi de iktidarın yanlışlarına ve haksızlıklarına tepkiydi. Korku sürdürülebilir değildir. Kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, liyakate, temel hak ve hürriyetlere dönmekten başka çare yok, kimsenin çaresi yok.

Taha Akyol’un yazısı