Taha Akyol: Kitleler liderlerini sert, kavgacı davranışlara teşvik ediyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Evet şu birkaç günün yoğun tartışması bu! Cunta hangisi, iktidar mı, muhalefet mi? ‘Faşist’ sözü de öyle… Siyasi kavgalar tarihimizde büyük yeri olan ‘komünist’ suçlaması komünizmin çökmesiyle piyasadan kalktı. ‘Hain’ suçlaması 1912’den beri devam ediyor…

Türkiye’de siyaset ilkeli fikirlerin yarışı değil, liderlerin ve liderlerce temsil edilen siyasi toplulukların güç mücadelesi olduğu için, rakibi böyle aşağılayıcı öfkeli laflarla siyaset yapılıyor. Nimet dağıtma makamını ele geçirince de ‘bizden’ler nimete üşüşüyor. Bizde ‘kavramlar’la konuşan siyasetçi pek az maalesef. CB sistemi kutuplaşmayı arttırdığı için siyasette öfke ve hakaret dili her zamankinden daha ağır hale geldi.

Bütün partilerimizde lider, en ağır suçlamaları, hakaretleri yaptığı zaman, lider tarafından milletvekili yapılmış insanlar ayağa kalkıp coşkuyla alkışlıyorlar. Bizde siyasetin medeni bir üslup kazandığı dönemler maalesef kısadır. Onun için ben liderlerin rakipleri hakkındaki suçlamalarını ayıklıyorum, geriye kalanlara bakıyorum, ülkenin somut sorunları üzerinde tahlil, müzakere, teklif ne var? Pek az maalesef. Niye böyle? Birincisi, siyasetin egoları fazlasıyla körüklemesidir, uzun yıllar içinde olgunluk getireceğini hırsları körüklüyor. İkincisi, siyasi kültürümüzdeki ‘güçlü adam’ kültüdür. Dirayet ve liyakatinden ziyade ‘masaya yumruk vuran… kodumu oturtan… haddini bildiren’ anlamında güçlü… Böyle bir toplumda kitleler liderlerini sert, kavgacı davranışlara teşvik ediyor.

Taha Akyol’un yazısı