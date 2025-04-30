Taha Akyol: Kapsayıcılık CHP'nin hala çözemediği bir sorun

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Özel’in kendini öne çıkarmak için dolambaçlı ifadelere sapmamasını, aday olmayacağını tekrar teyid etmesini de ahlaki bir tutarlılık olarak görüyorum. Özel bu açıklamasıyla muhalefette ortaya çıkabilecek bir krizi önledi. Fakat sorun bundan ibaret değil. Bir yandan ekonomi ve yeni çözüm süreci geniş seçmen davranışlarını etkileyeceği gibi diğer yandan CHP’nin ne ölçüde kapsayıcı olabileceği şeklinde iki temel sorun vardır.

CHP’nin mevcut ekonomik sorunları çözebilecek bir kadro ve söylem ortaya koyması gerekiyor. Devletçilikle piyasa ekonomisi arasında gelgitler güven sarsıcıdır. İktidarın Öcalan’la yürüttüğü süreç de CHP’yi hem “milliyetçi demokrat” hem “muhafazakar demokrat” hem “Kürt demokrat” oylarını alması, siyasi bir ‘sanat’ becerisini göstermesine bağlıdır.

Kapsayıcılık CHP’nin hâlâ tam çözemediği bir sorundur. Özel’in de “geçmişteki yanlışlarımız” gibi bazı açıklamaları olmuştu. Bunu geliştirmek, CHP’nin dilini, kavramlarını kapsayıcı yapmak, yönetim kadrosunu böyle bir kapsayıcılıkta oluşturmak gerekir; kazanmak istediği kitlelerle duygudaşlık geliştirmek için… Sağımızla, solumuzla, değerleri ve hayat tarzlarını özgürlük alanı olarak kabul etmek, siyaseti ise ülke sorunlarını çözme programları olarak geliştirmek zorundayız.

Taha Akyol’un yazısı