Taha Akyol: İslam dünyasının bir kısmı suspus oldu

İslam dünyasının bir kısmı, Suudiler gibi, suspus oldu… Bir kısmı sadede lafını etti… Türkiye hamasi açıklamalar, iç politikada yarayışlı mitingler ve diploması yaptı. Ankara daha fazlasını yapamazdı, malum, F-16’ların Senato’da takılmaması için Yahudi lobisi önemli!

Batı başkentlerinde günlerce meydanlarını dolduran insanlar İsrail’i protesto ederken, İslam dünyasında sokaklar neden öyle değil?.. Bu soru çok soruluyor.

İnsan hakları, hukuk, özgürlük, hak, adalet bilinci olmayınca dindaşlık yetmiyor demek ki! Bunu iyi düşünmeliyiz.

Taha Akyol’un yazısı