Taha Akyol: İktidar 'liyakat' ilkesini önemsemiyor, 'bizden'leri ödüllendirerek sadakat yaratıyor!

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Cumhurbaşkanı genel seçimlerden önce “mülakat”ı kaldırma sözü vermişti. (11 Nisan 2023) Tam iki sene 9 gün geçti, mülakat kaldırılmadığı gibi artık sözü bile edilmiyor. İdari yargı tam 9 defa “mülakat”ı bugünkü haliyle anayasaya aykırı bularak, başvuran kişiler açısından iptal etti ama kamu sınavına giren herkes için “mülakat” devam ediyor.

İktidar “liyakat” ilkesini önemsemiyor, “bizden”leri ödüllendirerek sadakat yaratıyor! “Kamu yararı” kavramı “liyakat”in öncelikli olmasını gerektirir. Sınavlarda da ihalelerde de… Ama bizde ve bizim gelişme düzeyimizdeki ülkelerde, öteden beri iktidara getirdiğimiz partiden “işimizi yapması” beklenir. “Mülakat” bunun en göze batan, en inkâr edilemez, en haksız örneğidir. İktidarın kamu yararından önce seçim çıkarını düşündüğünün çok somut bir örneği var ki bir benzerini ben geçmişte hiç görmedim, hiçbir tarih kitabında veya gazete arşivinde tesadüf etmedim…

12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de 18 tane Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlanmıştı. Bunlardan biri, Muğla il sınırları dahilinde linyit araması amacıyla “acele kamulaştırma” yapılması kararıydı. (CB Kararı, No: 8247) Demek ki kamu yararı burada “acele kamulaştırma” gerektirmiş imiş. Fakat bir gün geçtikten sonra, 14 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8259 no’lu CB Kararı ile, bu “acele kamulaştırma” kararı yürürlükten kaldırılıverdi! Çünkü, belediye seçimlerinde AK Parti adayı, kamulaştırma kararının oy kaybettireceğini söylemiş, “kamu yararı” göz ardı edilmiş, “oy hesabı” öne alınmıştı…

Taha Akyol’un yazısı