Taha Akyol: Erdoğan’ın Hamas’ı aklaması

Erdoğan bu defa hesaplı, hatta dİplomatça davranıyor derken, döndük yine önceki yıllara… İhvan uğruna Mısır’la kavga edilen, İsrail’le sert siyasi kavgalar yapılan yıllar…

Bunun zararı görüldüğü içindir ki, Erdoğan Prens’le kucaklaşmış, Sisi’yi ülkemize davet etmiş, Netanyahu’yu da davet ettiği gibi kendisi de İsrail’i ziyarete karar vermişti.

Hamas’ı aklaması bu yeni politikalarla beklenen bütün olumlu gelişmeleri çıkmaza soktu. İsrail’e yönelttiği haklı eleştirilerin muhtemel etkisini de hayli zayıflatmıştır.

Nitekim diplomasi koridorlarında, siyasi kürsülerde bu Hamas savunuculuğu Türkiye’nin karşısına çıkarılmaya başladı bile.

Kendi başında da terör sorunu bulunan Türkiye, “terör” tanımında çok daha dikkatli olmalıydı.

Taha Akyol’un yazısı