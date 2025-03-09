Taha Akyol: Enflasyon belasının temelinde faiz sebeptir politikası var

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Enflasyon belasının temelinde faiz sebeptir politikası var. Ak Partili okurlar bundan rahatsız olabilir ama gerçek. İşte, enflasyon belasına çare olarak Mehmet Şimşek’le politika faizi % 8.5’tan kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarıldı.

Enflasyon yüksek faizle yavaşlatıldıktan sonra faiz de kademeli olarak aşağıya çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun siyasi sorumluğunu üstlenmedi, topluma faiz sebeptir politikasının yanlış olduğunu anladıklarını, şimdi yüksek faizle dizginlemeye çalıştıklarını söylemedi.

Bizde politikacının hata, kusur, mesuliyet kabullenmesi maalesef pek istisnaidir. Büyüklerin yanılmazlığı hissiyatı ise yaygındır. Bir bildiği vardır.

Peşine düştüğümüz büyük, laik veya dindar olabilir. Aynı büyüklerin yanılmazlığı zihnimize ve duygularımıza hakimdir.

Bu yüzden de büyüklerin yanlışlarını kısa sürede düzeltmek mümkün olmaz, hasarı büyük olur.

Taha Akyol’un yazısı