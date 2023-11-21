Taha Akyol: Ekonomiye yargı darbesi

Darbe lafı o kadar çok kullanılıyor ki, kelime dejenere oldu. Ben burada vurmak, zarar vermek anlamında kullanıyorum.

Dikkat çekmek istediğim konu Yargıtay’ın hem anayasaya hem kendi içtihatlarına aykırı şekilde AYM’ye karşı savaş açmasının ekonomiye zarar vermesidir.

Önce bir örnek olaydan bahsetmeliyim…

EKONOMİDE GÜVEN?

Günlerden 7 Mart 2018, Moody’s adlı derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamıştı. Sebeplerden biri, “para politikası”ndaki yanlışlar ve kurumların baskı altına alınmasıydı. Emirle faiz indirtmeyi ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının kaldırılmasını kastediyordu.

Moody’s not indiriminin diğer bir sebebini şöyle açıklıyordu:

“Hükümetin Anayasa Mahkemesi’nin politik mahkûmları tahliye kararını eleştirmesi ve alt mahkemenin bu karara uymaması, yargı makamının temelini çürütmektedir.”

AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutuklanmalarının “hak ihlali” olduğuna hükmetmiş, fakat hükümet AYM’ye yüklendiği gibi görevli Ağır Ceza hakimleri de AYM’yi “yetki gaspı” ile suçlamış, tahliyeyi reddetmişlerdi.

Taha Akyol’un yazısı