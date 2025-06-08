Taha Akyol: Cumhurbaşkanına göre 2021, 'Batı'da kıtlık, bizde bolluk' yılıydı

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Faturası “833 milyar liradır.”

KKM, iktidarın propaganda makinası tarafından dâhiyane bir buluş gibi takdim edildi.

2021 yıllından bahsediyoruz.

Cumhurbaşkanına göre 2021 yılı, “Batı’da kıtlık, bizde bolluk” yılı idi. (28 Ekim 2021)

Enflasyona karşı ortodoks politikaları savunanlar “mandacı iktisatçılar”dı. (22 Kasım 2021)

Dahası, “düşük faiz tatlı ilaç”tı (8 Aralık 2021)

Bu politikalarla kur aldı başını gitti. Nihayet KKM getirildi. Evet dövizin fiyatı sert bir şekilde düşecek, bazı illerimizde davul zurnalarla kutlanacaktı.

Erdoğan’a göre bu, “milli” bir politikaydı:

“Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor.” (20 Aralık 2021)

Zaten 2014’ten beri “nass var, nass” deniliyordu.

Taha Akyol’un yazısı