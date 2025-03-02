Taha Akyol: Benim gözümde ölçü 'üniter devlet zemininde demokrasi'dir

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Öcalan’ın ve Kandil’in aynı kelimelerle öne sürdüğü “demokratik siyaset ve hukuki boyut”ta neler istiyorlar?

Bu konuda gerek iktidardan gerek Öcalan’dan bir açıklama olmadı. DEM’in açıklamasında ise “dört maddelik çözüm şartı”ndan bahsediliyor: Öcalan’a “özgür çalışma koşulları”nın sağlanması… Kürtlere “anayasal güvence” verilmesi… “Anadilde eğitim” ve “Orta Doğu’da savaş yerine diyalog” yani YPG’yi savunusu. (14 Ocak)

Öcalan’ın statüsü hukuki bir meseledir. Diğer şartlarda “ayrı ulus” ideolojisi açıkça bellidir. Bu fikirleri savunanlar olabilir ama silah bırakmanın ön şartı olamaz. Silah, tabiaten gayri meşrudur.

Yeni süreci hazırlayan devlet görevlilerinin bu konuların Öcalan’la konuştuğu şüphesizdir. Ama içeriğini bilmiyoruz.

İşte sürecin en kritik, en önemli, en belirleyici noktası budur.

İhtiyatsız alkışlar da yanlıştır, çözüm arayışını peşinen reddetmek de yanlıştır.

Benim gözümde ölçü, “üniter devlet zemininde demokrasi”dir.

Taha Akyol’un yazısı